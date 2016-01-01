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سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 10:26 م
صدى البلد
علا أحمد
شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيق محبيها بمجموعة جديدة من صورها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت سلمى بإطلالة باللون الأبيض وهو ما جعلها بتدو مميزة فاللون كان متماشي كثيرا معها.

بينما لاقت سلمى أبو ضيف انتقادات لاذعة من قبل مجموعة من متابعيها حيث اتهمها البعض بأرتداء ملابس خليعة باستمرار كون إطلالتها جعلت جزء كبير من منطقة البطن مفتوح.

كما علق البعض على عدم توافق إختيار ملابسها مع الماكياج الخاص بها وأن الماكياج الخاص بها لم يمكن مميز، وكذلك تسريحة الشعر وهو ما أثار ضجة كبيرة.

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سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور
سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

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سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

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