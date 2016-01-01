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الخارجية: الدول المالكة للنووي خارج منظومة الشرعية.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 09:20 م
أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد
هاني حسين
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك اتفاقية ومعاهدة دولية تنص على عدم انتشار الأسلحة النووية وتحظى بالتوافق الدولي.

وأضاف "أبو زيد" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية تعتبر خارج منظومة الشرعية الدولية، لأن امتلاكها للسلاح النووي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وتابع:" كلما كثرت الدول الداعمة للقرارات التي تسعى مصر إلى تنفيذها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية .. كلما تم عزل أي طرف خارج الشرعية الدولية".

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