حريق هائل بمستشفى الحسين الجامعى بالجمالية.. برلماني يهدد باستجواب وزير التعليم العالى.. وشيخ الازهر يوجه بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى

لا مصابين جراء حريق مستشفى الحسين الجامعي

عميد طب الأزهر يكشف أسباب حريق مستشفى الحسين

برلماني يهدد باستجواب وزير التعليم العالى بعد حريق مستشفى

معاينة النيابة:

حريق مستشفى الحسين بدأ من غرفة الاجتماعات والتهم 4 طوابق

الطيب يتابع حريق مستشفى الحسين .. وطوارئ بمستشفيات الأزهر



اندلع عصر اليوم حريق هائل بالطابق الثاني داخل مستشفى الحسين الجامعى بالجمالية ، وتبين أن الحريق نشب داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى وتسلل للطوابق الأربعة، و دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 16 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى، للسيطرة على اللسنة اللهب التي نشبت داخل المستشفى، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو وفيات جراء الحريق، ونجحت القوات بالتعاون مع ادارة المستشفى فى نقل المرضى من الغرف واخلاء تلك الطوابق سريعًا الامر الذى حال دون وقوع كارثة محققة، وتبين وفاة مريض كان يتلقى العلاج داخل العناية المركزة.



أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إحكام السيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي بالكامل، وأنه لا يوجد مصابون جراء الحريق، ولكن من يتم إجلاؤهم من المستشفى هم المرضى المحجوزون داخل المستشفى.



وأضاف "مجاهد " في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أنه يتم نقل المرضى إلى مستشفيات المنيرة، ومنشية البكري، وأحمد ماهر، وباب الشعرية.



وتابع:" وزيرة الصحة أجرت اتصالا هاتفيا مع عميد كلية الأزهر للاطمئنان على الوضع داخل المستشفى وحرصت على تقديم كل الدعم للمرضى "، مضيفا:" لدينا 15 سيارة إسعاف وفريق طبي متكامل بالمستشفى للتعامل مع أي مصابين".



وتابع:" هناك تنسيق متكامل بين وزارة الصحة ووزير التعليم العالي وجامعة الأزهر لتوفير اسرة الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة والأزمات الكبرى".



فيما قال الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب الأزهر ومدير عام مستشفيات جامعة الأزهر، أن الحماية المدنية تسيطر علي حريق مستشفى الحسين علي الفور، بواسطة 10 عربات إسعاف.



وأوضح خلال برنامج « الحياة في مصر »، أن ما حدث ماس كهربائي بالدور الرابع بالمستشفى، وبمجرد ظهور الدخان تم إجلاء المرضى الموجودين بالمستشفى.



وأضاف سليم، أنه تم نجدة المرضي من سلم الطوارئ وتم نقلهم الي مستشفي الزهراء والمنيرة ولا يوجد خسائر في الأرواح البشرية، وأشار إلى ان هناك حالة واحدة فقط توفت وهذا ليس نتيجة الحريق وإنما لتوقف قلب المريض وحدث هذا وقت الحريق، مشددا على ان النيابة متواجدة الآن لبدء التحقيق فى الواقعة.



و فى ذات السياق تقدم النائب اسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التعليم العالى بشأن الحريق الذى شب بمستشفى الحسين الجامعى، وتكرار هذه الواقعة.



وطالب نصر الدين في بيانه، بكشف النقاب عن الأسباب الحقيقة حول نشوب الحريق وإعلان الأمر للرأى العام من خلال مجلس النواب، وأن كان هناك اهمال من قبل البعض تسبب فى هذا الحريق لابد من محاسبته وتوقيع أشد العقوبات عليه، مهددا بتقديم استجواب لوزير التعليم العالى إن لم يتم سرعة كشف الأسباب الحقيقة عن وقوع هذا الحريق وحجم الخسائر وتأثيره على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفى.



كما أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن متابعته للحريق الذي شب عصر اليوم السبت بمستشفى الحسين الجامعي أولا بأول من خلال قيادات الأزهر الموجودة في مقر المستشفى، للاطمئنان على المرضى ومتابعة السيطرة على الحريق.



ووجه الطيب، بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة.



كما وجه الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين حسب نتيجة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الاولية التي تجريها نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار احمد زيتون رئيس النيابة، ان حالة الوفاة الوحيدة التي اسفر عنها حريق مستشفي الحسين الجامعي كانت لمسن ، توفي أثناء نقله من القسم الذي كان به إلي قسم اخر، وان الوفاة طبيعيه، نتيجة مرضه.



وانتقل فريق من النيابة الي مستشفى الحسين الجامعى، لاجراء المعاينة الاولية للحريق، وامرت النياية بانتداب رجال المعمل الجنائي، لكشف اسباب الحريق وملابساته، واعداد تقرير بالخسائر الناجمه عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعه.



وتبين ان الحريق نشب داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى و تسلل للطوابق الأربعة وتم السيطرة عليه بـ12 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى.



وقام رجال الامن والحماية المدنية بإخلاء الطوابق من المرضى والسيطرة على النيران قبل تسللها لغرف المرضى ولم يسفر الحادث عن أية إصابات، مرجحًا أن ماسا كهربائيا بغرفة الاجتماعات سبب الحريق الذى امتد للطوابق الأربعة بالمستشفى.

