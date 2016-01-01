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منوعات

تمساح آكل لحوم بشر يلتهم آخر أصغر منه حجماً.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 09:15 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مروعة لتمساح آكل لحوم البشر، يلتهم آخر أصغر منه حجمًا، بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويوضح المقطع المزعج تمساحًا ضخمًا يبتلع ويمضغ تمساحاً أصغر منه في الحجم، يبلغ طوله ستة أقدام تقريبًا.

وبحسب "ديلي ميل"، تم تصوير المقطع  غير العادي من قبل اثنين من المستكشفين في الأسبوع الماضي أثناء سيرهم حول بحيرة أبوبكا في فلوريدا.

تمساح آكل لحوم بشر يلتهم آخر أصغر منه حجماً.. صور
تمساح آكل لحوم بشر يلتهم آخر أصغر منه حجماً.. صور
تمساح آكل لحوم بشر يلتهم آخر أصغر منه حجماً.. صور
تمساح آكل لحوم بشر يلتهم آخر أصغر منه حجماً.. صور

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