حكم المشاركة في المسابقات التلفزيونية.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن المشاركة في المسابقات شأنها شأن العقود، مضيفا أن هناك أنواعا كثيرة من المسابقات غرضها التدليس، وابتزاز الناس في الأموال، وهذا لا يجوز.



وأضاف مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس" : لو المسابقة التلفزيونية مباشرة دون أى بتزاز لا شيء فيها، سواء كانت الجائزة رحلة حج او عمرة أو شقة، لكن الشرط الأهم ألا يكون هناك ابتزاز للناس

