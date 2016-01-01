أحمد موسى يناشد وزير التعليم العالي لحل أزمة قسم الإعلام بسوهاج

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تدرب في عدد من مؤسسات صحفية قومية مثل الجمهورية والأهرام والأخبار بعد تخرجه من كلية إعلام جامعة سوهاج، مشيرا إلى أن قسم صحافة سوهاج من أفضل كليات الصحافة والإعلام.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك أزمة في قسم الإعلام بجامعة سوهاج، مشيرا إلى أنه كان يتمنى بالتعامل الراقي مع طلاب قسم إعلام سوهاج لأن الإهمال يضرب المكان والطبلة بعد تحوله الى مخزن.



وناشد «موسى» وزير التعليم العالي بالتدخل لحل أزمة قسم الإعلام بجامعة سوهاج الذي تحول إلى غرفة مخزن، متسائلا ماذا تريدون من طلبة إعلام سوهاج؟