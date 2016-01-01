كمال مغيث: نظام الثانوية العامة الجديد مجرد تصريحات

قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، أن نظام الثانوية العامة مازال مجرد تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



وأضاف كمال مغيث خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور ، أن نظام الثانوية الجديد يجب أن يكون منظومة متفق عليها وموثقة حتى يستطيع كل ما يعنيه الأمر الرجوع إليها.



وأوضح كمال مغيث أن هناك تضاربا كبيرا ايضا فى التصريحات فكل مرة يكون هناك تصريح مختلف، موضحا أن تغيير منظومة التعليم يعنى تغيير المناهج وطرق التدريس وطريقة الامتحان.







