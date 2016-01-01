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انطلاق فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أولى فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي "مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار " حلم واحد . هدف واحد " ، اليوم السبت، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

شهدت فعاليات الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، المستشار عبد المنعم الشاعري - مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية نيابة عن الامين العام لجامعة الدول العربية ، والفنان هاني شاكر الرئيس الشرفي للمهرجان، و المطربة نادية مصطفي، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان المايسترو سليم سحاب، الدكتور عز الدين طه، الفنان هاني شنودة، وسفراء الدول العربية والسادة الإعلاميين والشخصيات العامة وجمهور مصري وعربي كبير.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للمهرجان شرف كبير ويمثل اجتماع الشباب العربي علي ارض الكنانة مصر حدثًا عظيمًا في ظل رعاية الرئيس السيسي للمهرجان، مؤكدًا ان التراث شيئًا مهمًا بالنسبة للشباب العربي بصفة عامة لأنه يمثل انتماء لوطننا ولبلداننا.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى ان المهرجان يأتي في اطار احتواء القاهرة للمواهب العربية، والتعرف علي الموروث الثقافي، ودفع الشباب العربي للحفاظ على هويته العربية الثقافية والفنية ، وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الشبابية الفنية في مجال الموسيقي والغناء .

من جانبه قال مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية إن جامعة الدول العربية تولي اهتمام كبير بشريحة الشباب في الوطن العربي ، وتؤكد دومًا واجبها نحو تنمية الشباب العربي، وهذا المهرجان ضمن البرامج التي تستهدف حماية التراث ، فالتراث له أهمية تعزيز الوطنية والانتماء".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باستضافة مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة للشباب العربي ، مؤكدة ان مصر قلب الوطن العربي دومًا ترحب بأشقائها العرب في اي وقت، مشيدة بموضوع المهرجان وهو الموسيقي والغناء التراثي، مبينة أن الفن أقوي سلاح للرد على الإرهاب ومواجهته.

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