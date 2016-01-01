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فن

نسرين طافش تنعى والدة سلاف فواخرجي

السبت 07/يوليه/2018 - 09:22 م
نسرين طافش
نسرين طافش
سعيد فراج
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعت من خلالها والدة صديقتها الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

وكتبت نسرين طافش في تغريدتها قائلة: "أحر التعازي للزميلة العزيزة سلاف فواخرجي لفقدانها والدتها الإعلامية و الأديبة إبتسام أديب .. السلام لروح الفقيدة و لذويها الصبر و السلوان".

وكانت والدة سلاف فواخرجي قد رحلت عن عالمنا امس الجمعة بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها الى مقابر العائلة في سوريا بعد ظهر اليوم السبت.

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