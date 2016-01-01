مقتل وإصابة 4 فى مشاجرة بالأعيرة النارية بـ أطسا بـ الفيوم



وكل من"عرفة.أ"30 سنه" فلاح مصاب بجرح رضى بالرأس، وشقيقيه "على.أ" 35 سنه" فلاح "هارب"، و"محمد"40 سنه" فلاح"هارب"، وجميعهم أبناء عمومة.



وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب مرور الطرف الأول بالأغنام التى يملكها، بالأرض الزراعية المملوكة للطرف الثانى، بنفس القرية، أطلق على أثرها المتهم الثانى من الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، على الطرف الأول، ما أدى لمصرع الأول وإصابة الثانى والثالث منهم.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، الذى كان بحوزة المتهم الثانى من الطرف الثانى، وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات، ونقلت جثة المتوفى، والمصابين لمستشفى إطسا المركزى،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية منشأة صبرى، بمركز إطسا، بالفيوم، بسبب مرور الأغنام المملوكة لأحد طرفى المشاجرة، بأرض الطرف الثانى.تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد ـأسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية منشأة صبرى التابعة للمركز، ومصرع مواطن وإصابة 3 آخرين.وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وسيطرت على المشاجرة، وتبين أنها وقعت بين كل من "أشرف.ع"40 سنه" "متوفى"، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، وابنى عمه"سلامة.م"40 سنه" سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ اليمنى فتحة دخول وخروج، و "حمد.م" 42 سنه" سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ اليمنى فتحة دخول وخروج (طرف أول).