رئيس قسم إعلام سوهاج: الطلاب يدرسون في بدروم

قالت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، إنهم يعانون من عدم وجود مكان مخصص لقسم الإعلام بجامعة سوهاج.



وأضافت «عثمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «علي مسئوليتي» أن طلاب قسم الإعلام بجامعة سوهاج يدرسون في بدروم تحت السلم، مشيرة إلى أنه لا توجد أماكن للدراسة لطلاب قسم الإعلام في الجامعة.



وأوضحت رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، أن عميد كلية الآداب نقل طلاب قسم الإعلام بشكل مفاجئ إلي مكان لا يصلح، لافتة إلى أن عميد كلية الآداب يحرم طلاب قسم الإعلام من الحصول علي حقهم في التدريب العملي .



ونوهت إلى أنهم رفضوا الوقفات الاحتجاجية حتى لا تتضخم الأزمة لذلك سلكوا الطرق القانونية السليمة بعيدا عن الوقفات والمظاهرات، لذلك تناشد المسئولين بالتدخل لحل الأزمة بالطريقة المناسبة.

