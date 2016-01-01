المركزى: تراجع الائتمان الممنوح للجهات الأجنبية في فبراير

تراجعت جملة التسهيلات الإئتمانية بالنقد الأجنبي الممنوحة للهيئات الأجنبية العاملة بمصر لـ 228 مليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 252 مليون جنيه في يناير السابق السابق بفارق 24 مليون جنيه، ومقارنة بـ 279 مليون جنيه في ديسمبر السباق لهما بفارق 51 مليون جنيه.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخارجي بلغت 5.66 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 5.7 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 5.99 مليار جنيه في ديسمبر 2017.



وبلغت حصيلة التسهيلات الائتمانية للأفراد الطبيعيين نحو 8.313 مليار جنيه مقابل 8.911 مليار جنيه في يناير 2018 ومقارنة بـ 7.642 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

