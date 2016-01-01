حريق مستشفى الحسين .. وكيل الأزهر: مسجد أثري صعّب الوصول لموقع الحادث

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، انه في الواحدة والنصف ظهر اليوم اشتعل حريق بأحد مباني مستشفى الحسين الجامعي.



وأضاف شومان، في تصريح له ، تعقيبا علي الحادث انه على الفور توجهت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية ،ومحافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة منوها أنه قد واجهت سيارات الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول لمقر الحريق لوجود مسجد أثري مهمل بالقرب من المبنى المشتعل ، ومع ذلك تمكن الأبطال من الوصول للطوابق المشتعلة وتمت السيطرة على الحريق في خلال ساعة تقريبا من العمل الشاق.



وتابع : في نفس التوقيت كانت تجري عمليات نقل للحالات المرضية التي كانت بالمبنى المحترق إلى أماكن آمنة بالأقسام والمباني الأخرى حتى أحضرت سيارات الإسعاف وباصات الأزهر لنقل كافة الحالات المرضية إلى مستشفيات باب الشعرية والزهراء والمنيرة وهي حوالي ٦٢ حالة كلها حالات مرضية كانت محجوزة للعلاج وليست مصابة من الحريق، ويوجد بالمستشفى حالة وفاة لاعلاقة لها بالحريق حيث كانت الحالة قادمة من خارج المستشفى فتوفيت ، وحالة أخرى لمريض كان يعاني من جلطة بالمخ ونقل قبل الحريق من العناية إلى غرفة عادية لتحسن حالته وأثناء الحريق حدثت له مضاعفات توفي على أثرها.



وذكر ان التحقيق الذي كلف به شيخ الأزهر سيكشف عن معرفة أسباب الحريق التي قيل إنه كان بسبب اشتعال أحد المكيفات بقسم الرمد بالمستشفى، وإن كان من تقصير في رعاية أي من الحالات وحتى تنتهي التحقيقات التي تجريها النيابة والشؤون القانونية بجامعة الأزهر، ونأمل عدم استباق التحقيقات والإلقاء بالتهم والتخمينات، فجميعنا حريص على كشف الملابسات بكل شفافية ومعاقبة أي مقصر يثبت تقصيره.



قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، انه في الواحدة والنصف ظهر اليوم اشتعل حريق بأحد مباني مستشفى الحسين الجامعي.



وأضاف شومان، في تصريح له ، تعقيبا علي الحادث انه على الفور توجهت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية ،ومحافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة منوها أنه قد واجهت سيارات الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول لمقر الحريق لوجود مسجد أثري مهمل بالقرب من المبنى المشتعل ، ومع ذلك تمكن الأبطال من الوصول للطوابق المشتعلة وتمت السيطرة على الحريق في خلال ساعة تقريبا من العمل الشاق.



وتابع : في نفس التوقيت كانت تجري عمليات نقل للحالات المرضية التي كانت بالمبنى المحترق إلى أماكن آمنة بالأقسام والمباني الأخرى حتى أحضرت سيارات الإسعاف وباصات الأزهر لنقل كافة الحالات المرضية إلى مستشفيات باب الشعرية والزهراء والمنيرة وهي حوالي ٦٢ حالة كلها حالات مرضية كانت محجوزة للعلاج وليست مصابة من الحريق، ويوجد بالمستشفى حالة وفاة لاعلاقة لها بالحريق حيث كانت الحالة قادمة من خارج المستشفى فتوفيت ، وحالة أخرى لمريض كان يعاني من جلطة بالمخ ونقل قبل الحريق من العناية إلى غرفة عادية لتحسن حالته وأثناء الحريق حدثت له مضاعفات توفي على أثرها.



وذكر ان التحقيق الذي كلف به شيخ الأزهر سيكشف عن معرفة أسباب الحريق التي قيل إنه كان بسبب اشتعال أحد المكيفات بقسم الرمد بالمستشفى، وإن كان من تقصير في رعاية أي من الحالات وحتى تنتهي التحقيقات التي تجريها النيابة والشؤون القانونية بجامعة الأزهر، ونأمل عدم استباق التحقيقات والإلقاء بالتهم والتخمينات، فجميعنا حريص على كشف الملابسات بكل شفافية ومعاقبة أي مقصر يثبت تقصيره.

