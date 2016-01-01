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برلمان

برلماني يطالب باستبعاد رؤساء الأحياء معدومي الضمير

السبت 07/يوليه/2018 - 10:19 م
نواب
نواب
أمينة الدسوقى
قال النائب صابر عبد القوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لابد من مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، ومعالجة الأزمة فى مهدها وعدم الانتظار لأن تصبح مبانى مرتفعة، لافتا إلى أن الدولة تتجه للإزالة الفورية لأى مخالفات.

وتابع عبدالقوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه بعد ثورة 25 يناير، زادت مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والتى تحوّلت لأبراج عليا تسببت فى كوارث مستقبلية نتيجة عدم بنائها بالطريقة والهيكل الصحيح، مطالبا باستبعاد رؤساء الأحياء معدومى الضمير الذين يساهمون فى تلك المخالفات، قائلاً: "فيه ناس بالمحليات منزوع منها الضمير لابد من استبعادها ومحاسبتها".

وفيما يخص ملف القمامة، قال النائب إنها تعد الشغل الشاغل للدولة، كما أنها تدرك القلق الذى تسبّبه القمامة للمواطن، فضلا عن تسببها فى بيئة غير نظيفة وغير آدمية، مطالبا بإنشاء مصانع للقمامة وخاصة أنها كنز لابد من تحويله لمشروع قومى للاستفادة منه بما يدر على الدولة ناتج كبير.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية قال إن الوزارة ستعلن المحافظات بموعد لجان التفتيش خلال الفترات المقبلة، والتي ستعمل وفق خطة ستعتمد لاحقا، وإلغاء التفتيش المفاجئ، مشددا على ضرورة مرافقة قوة أمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالات بالأحياء والمدن والمراكزة، مضيفا: "مش عاوز واحد بلطجي يقف قدام رئيس حي، والمخالف يطبق عليه القانون بكل صرامة"

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