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فن

​8 دول عربية تشارك في افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء التراثي بالقاهرة

السبت 07/يوليه/2018 - 09:36 م
صدى البلد
ريهام بكير

شاركت (8) دول عربية وهم المملكة الاْردنية الهاشمية ، مملكة البحرين، الجزائر، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق ، علاوة على الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، في افتتاح "مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي"، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في اطار استضافة جمهورية مصر العربية لأولى فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي التي يتم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتنفيذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "حلم واحد . هدف واحد"، خلال الفترة من 5 - 12 يوليو بالقاهرة.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، المستشار عبد المنعم الشاعري مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الفنان هاني شاكر الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة نادية مصطفى، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان المايسترو سليم سحاب، الدكتور عز الدين طه، الفنان هاني شنودة، لفيف من سفراء الدول العربية والسادة الإعلاميين والشخصيات العامة وجمهور مصري وعربي كبير.

يُذكر أن الهدف من المهرجان التعرف علي الموروث الثقافي، ودفع الشباب العربي للحفاظ على هويته العربية الثقافية والفنية، وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الشبابية الفنية في مجال الموسيقى والغناء .

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