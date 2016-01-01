ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ضبط قس يبيع تذاكر لدخول الجنة

السبت 07/يوليه/2018 - 09:35 م
صورة تخيلية لبوابة
صورة تخيلية لبوابة الجنة
أحمد محرم
ذكر موقع "أفرينيك" الأمريكي المتخصص بالشئون الأفريقية أن السلطات الزيمبابوية ألقت القبض على قس يُدعى تيتو واتس، كان يخدع السذج ويقنعهم بشراء تذاكر لدخول الجنة.

وأوضح الموقع أن القس أخبر آلاف الناس بأن السيد المسيح ظهر له وأعطاه تذاكر لدخول الجنة تكلف الواحدة منها 500 دولار.

ونقل الموقع عن واتس قوله "لا يهمني ما يقوله الناس أو الشرطة عني. إنني أُحاكم لأنني أنفذ مشيئة الله. لقد ظهر المسيح لي وأعطاني البطاقات الذهبية كي أبيعها لمن يريدون النجاة".

وأضاف الموقع أن الآلاف من أتباع القس ومريديه احتجوا على اعتقاله وطالبوا السلطات بالإفراج عنه، خاصة وقد أنفقوا أموالهم لشراء تذاكر الجنة.

ترشيحاتنا

مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

3 خطوات لنسف دهون الظهر للأبد في 15 دقيقة

روسيا وكرواتيا .. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول .. فيديو وصور

قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد خروج البرازيل من كأس العالم

ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

تركيا تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل.. بشرط وحيد

أحمد موسى: القضاء العادل أخذ بحق المصريين من منى مذبوح

مرتضى منصور: نرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيه

روسيا وكرواتيا .. كراماريتش يسجل التعادل في مرمى أصحاب الأرض .. فيديو

الخطيب يزور منتجع الأهلي بمرسي مطروح لبحث احتياجات الأعضاء

أم تجبر رضيعها على تناول طعام الكلاب من وعاء للحيوانات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

فيديو

رئيس قسم إعلام سوهاج: الطلاب يدرسون في بدروم
أحمد موسى يناشد وزير التعليم العالي لحل أزمة قسم الإعلام بسوهاج
الخارجية: الدول المالكة للنووي خارج منظومة الشرعية.. فيديو
كمال مغيث: نظام الثانوية العامة الجديد مجرد تصريحات
أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟