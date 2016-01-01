ضبط قس يبيع تذاكر لدخول الجنة

ذكر موقع "أفرينيك" الأمريكي المتخصص بالشئون الأفريقية أن السلطات الزيمبابوية ألقت القبض على قس يُدعى تيتو واتس، كان يخدع السذج ويقنعهم بشراء تذاكر لدخول الجنة.



وأوضح الموقع أن القس أخبر آلاف الناس بأن السيد المسيح ظهر له وأعطاه تذاكر لدخول الجنة تكلف الواحدة منها 500 دولار.



ونقل الموقع عن واتس قوله "لا يهمني ما يقوله الناس أو الشرطة عني. إنني أُحاكم لأنني أنفذ مشيئة الله. لقد ظهر المسيح لي وأعطاني البطاقات الذهبية كي أبيعها لمن يريدون النجاة".



وأضاف الموقع أن الآلاف من أتباع القس ومريديه احتجوا على اعتقاله وطالبوا السلطات بالإفراج عنه، خاصة وقد أنفقوا أموالهم لشراء تذاكر الجنة.

