مطالب للحكومة بتدريب العمالة بقطاع الجلود وتشجيع الصادرات

طالب محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، بضرورة اهتمام الجهات الحكومية المعنية بعمليات التدريب لتوفير عمالة مؤهلة لقطاع دباغة وصناعة الجلود،ولاستعانة بخبرات عالمية لتدريب العمالة المصرية بذلك القطاع الهام.



وأضاف " سرج" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قطاع الجلود وتصديرها بحاجة لإعادة نظرمن خلال مكاتب التصدير وليس من المصانع المعتمدة للقضاء علي ظاهرة التلاعب في الفواتير و اهدار النقد الأجنبي.



وأشار رئيس المجلس التصديرى للجلود، إلي ضرورة رفع برامج المساندة التصديرية لقطاع المنتجات الجلدية لتصل للمعدلات العالمية وتمكينها من المنافسة علي المستويين المحلي و الأجنبي.



وشدد علي ضرورة تنظيم مؤتمرات دورية مع دول آسيا وأوربا في مقدمتها الصين و الهند وفيتنام و إيطاليا، لتبادل الخبرات في مجال الصناعات الجلدية وتشجيع الصادرات بين تلك البلدان ومصر.

