مخالفات البناء والقمامة على أولويات وزير التنمية المحلية.. شعراوى يلتقى رؤساء الأحياء لوضع خطته.. ونواب: القيادات تحتاج لمراجعة.. وننتظره فى البرلمان.. وستدر للدولة أموالًا طائلة

وزير التنمية المحلية يناقش مخالفات البناء وملف القمامة

منى جاب الله: معظم رؤساء الأحياء لا يصلحون لتلك المراكز سعد بدير: لقاء وزير التنمية المحلية برؤساء الأحياء بداية صحيحة صابر عبد القوى يطالب باستبعاد رؤساء الأحياء معدومى الضمير





«فساد المحليات.. أزمة القمامة».. ملفات تصدرت اهتمامات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز بمحافظات الجمهورية، وخاصة أن المواطن سئم من القمامة التى أصبحت تحاوطه من كافة الاتجاهات، وماتسببه من أضرار صحية وبيئية.





ولم تكن تلك الملفات جديدة إلا أن أساليب التعامل معها وحلها كانت تقليدية وقديمة، لذلك فإن تلك الأزمات تمثل تحديات أمام الوزير الجديد وفقا لما صرح به النواب.





وقالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن معظم رؤساء الأحياء والمراكز بمحافظات مصر لايصلحون لتلك المراكز، مطالبة وزير التنمية الجديد بمراجعة وفلترة كافة رؤساء الأحياء، والتأكيد على قيامهم بدورهم على أن يتم الاستغناء عن الغير فعال.





وتابعت "جاب الله"، أن الفترة الحالية تحتاج إلى رؤساء أحياء وقيادات مدركة ولها خبرة فى التنمية المحلية، كما أنه لابد من وجود معايير محددة يتم على أساسها اختيار رؤساء الأحياء، مطالبة بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للنظافة وإعطائها مجموعة من الصلاحيات التي تعينها على الرقابة.





وأضافت النائبة أن الهيئة عليها أن تتلقى شكاوى المواطن المقدمة ضد الحى والتفاعل مباشرة مع الأزمة حال تقاعس رئيس الحى عن أداء مهامه.





فميا قال النائب سعد بدير عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن لقاء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع رؤساء مدن وأحياء ومراكز المحافظات، الذى ناقش خلاله ملف القمامة ومخلفات البناء يعد بداية صحيحة للوزير، خاصة أن تلك الملفات الشائكة، أرهقت المواطن البسيط.





وتابع "بدير"، أن التصالح فى مخالفات البناء سيدخل أموال عديد لخزانة الدولة وذلك بدلا من هدمها، لافتا إلى أن ملف القمامة، يمثل إرهاق لجمهورية مصر العربية ككل، وذلك بسبب انتشارها، بشكل مؤثر فى الشارع المصري، قائلا:" أمال المواطن فى الشارع أصبحت تتمثل فى إزالة القمامة من أمام منازلهم".





وأكد النائب أن تلك القمامة تمثل عائقا ومشكلة كبري أمام الحكومة، وعليه لابد من العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هناك اجتماع خلال الفترة المقبلة مع الوزير من أجل التعرف على خطة عمله.





وقال النائب صابر عبد القوى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لابد مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، ومعالجة الأزمة فى مهدها وعدم الإنتظار لأن تصبح مبانى مرتفعة، لافتا إلى أن الدولة تتجه للإزالة الفورية لاى مخالفات.





وتابع "عبدالقوى"، أنه بعد ثورة 25 يناير، زادت مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والتى تحولت لأبراج عليا تسببت فى كوارث مستقبلية نتيجة عدم بنائها بالطريقة والهيكل الصحيح، مطالبا باستبعاد رؤساء الأحياء معدومى الضمير الذين يساهمون فى تلك المخالفات، قائلا:" فيه ناس بالمحليات منزوع منها الضمير لابد من استبعادها ومحاسبتها".



