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برلمان

برلمانى: التصالح مع مخالفات البناء يدر على الدولة 500 مليار جنيه

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:48 ص
نواب
نواب
أمينة الدسوقى
قال النائب صابر عبد القوى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك العديد من القوانين التى تنتهى منها اللجنة حتى هذه الفترة والتى أهمها، قانون مخالفات البناء والتى تعد ضمن القوانين التى بها صالح للدولة والمواطن.

وتابع عبد القوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك أبوابا أخرى من الممكن أن تدر مئات المليارات على الدولة والتى مكن بينها التصالح مع مخالفات البناء الذى سيوفر للدولة 500 مليار جنيه يدفعها المواطن طواعية للخزانة. 

وأكد النائب أن التصالح فى مخالفات البناء من شأنها المساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وانخفاض الأسعار.

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