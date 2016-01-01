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اقتصاد

مستثمري دمياط: موظفو هيئة الاستثمار مؤهلون لتقديم الخدمات للمستثمرين

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:15 ص
حفيلة
حفيلة
علياء فوزي
أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن العاملين بالهيئة العامة للاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم بالجهات الحكومية الأخرى لتعامل مع المستثمرين، مؤكدا الطفرة التى شهدتها مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات وسرعة أداء الخدمة.

وأكد "حفيلة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية "أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة منعا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها"، مطالبا أن تكون وزارة الاستثمار هى تلك الجهة التى يلجأ اليها المستثمر لإنهاء إجراءات مشروعة.

أضاف رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن "هناك العديد من المشاكل التى تواجه المستثمرين عند تعاملهم مع هيئة التنمية الصناعية منها البيروقراطية اذ ان الموظفين بالهيئة لا يبالون بعنصر الوقت ويزيدوا من اعباء الصانع فضلا عن الرسوم المزاجية التى تفرض دون داعى مما يؤدى لارتفاع تكلفة الانتاج تراجع تنافسية المنتجات".

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