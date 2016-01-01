عمرو حمروش: قانون الفتوى يحدد ضوابط الإفتاء

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد من ضبط الفتوى في وسائل الإعلام العامة لذلك عرض مشروع قانون في مجلس النواب لضبط الفتاوى العامة.



وأضاف «حمروش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «علي مسئوليتي» أن البعض يطلق الفتوى لأغراض شخصية أو سياسية، مشيرا إلى أنه قانون الفتوى الجديد يحدد ضوابط الفتوى والإفتاء، ويجب أن يكون صاحب الفتوى من المتخصصين المصرح لهم بالإفتاء.



وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن كثيرا من الأشخاص يوظفون الفتوى لأغراض شخصية وشاذة تدعو الي التعصب والتشدد وكان ولابد من وضع رابط لضبط الفتوى العامة في وسائل الإعلام خاصة المتعلقة بالفتوى العامة او الاوطان لان الكثير يخالف في كثير من الامور.