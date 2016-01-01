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وكيل تعليم الغربية يناقش التكليفات الخاصة بالنظام الجديد

السبت 07/يوليه/2018 - 10:20 م
وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يناقش التكليفات الخاصة بنظام التعليم
أحمد على
عقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم السبت اجتماعًا موسعا بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر ومدير ادارة كل من التخطيط والتطوير التكنولوجي.

جاء هذا بناء علي الاجتماع الذي عقده الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة نظام التعليم الجديد والتكليفات الخاصة به، وكذلك للتأكيد علي اهتمام القيادة السياسية بإحداث تغيير ملموس فى المنظومة التعليمية.

تناول الاجتماع مناقشة التكليفات الخاصة بنظام التعليم الجديد ، منها: اعداد تقرير مفصل علي القاعات المرشحة لتنفيذ برامج التدريب علي النظام التعليمى الجديد مع مراعاة ان تغطى القاعات جميع المدن والقرى ، اعداد تقرير عن خطة توصيل الانترنت للمدارس والمنشآت التابعة لها ، ضرورة توفير نظام اليكتروني لمتابعة كافة الاعمال والانشطة والانجازات وانتظام الدراسة علي مستوى المديرية والإدارات، وكذلك التأكيد على تفعيل البريد الاليكتروني الرسمى واستخدامه لجميع الجهات ، وتفعيل لجنة مكافحة الفساد بالإدارات التعليمية .

كما تناول الاجتماع متابعة سير امتحانات الدور الثانى بالمدارس والتأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب لاداء الامتحانات ، كما تم التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من اعمال الصيانات البسيطة.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة علي التعامل مع التكليفات الخاصة بنظام التعليم الجديد سواء بمرحلة رياض الاطفال والصفوف الاولي او نظام الثانوى العام الجديد بكل دقة وفقا للخطط الزمنية المحددة.

واختتم الاجتماع مؤكدا أن قطار التغيير قد انطلق وأن نظام التعليم الجديد هو مشروع قومى ولابد من تكاتف كافة الجهود مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام التعليم الجديد .


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