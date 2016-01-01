أخذت مبلغًا من المال من محل عملي بغير وجه حق وأريد التوبة.. ماذا أفعل

ريد التوبة".



قالت لجنة الفتوى، إنه لا توبة حتى يرد المال الذي أخذه كاملا مكملا، فالتوبة من حقوق العباد تستوجب الندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها وقد قال رسول الله ﷺ إن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام.



وأضافت": لا يجـب عليـك إخبـار صـاحب الـحق بذلك بـل بـأي طريقة رددت المال لصاحبه وأدخلته في ملكه ولو بدون علمه كان ذلك جائزا.



ورد سؤالا للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول " أخذت مبلغًا من المال من محل عملي بغير وجه حق وأ