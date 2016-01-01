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حوادث

وكيل طب الأزهر يشيد بالقيادات التنفيذية فى حريق مستشفى الحسين

السبت 07/يوليه/2018 - 10:54 م
محمود صديق وكيل
محمود صديق وكيل كلية طب جامعة الازهر
محمد العيسوى - عدسة/ أبانوب نبيل
قال محمود صديق وكيل كلية طب جامعة الأزهر، إن الحريق نشب بقاعة الاجتماعات بالطابق الثانى بالمبنى، وعلى الفور هرعت قيادات الأزهر بتكليف من شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب إلى المبنى والاستطلاع على الأمر وعمل اللازم.

وأضاف صديق فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قيادات الأزهر انتقلت إلى موقع الحريق بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ومحافظ القاهرة ومدير الأمن ورجال الحماية المدنية والإسعاف، وأمروا بإخلاء المبنى وتمكنت الحماية المدنية فى غضون ساعة من السيطرة على الحريق.

وأشار وكيل كلية طب جامعة الأزهر إلى انه لا يوجد ثمة إصابات، وأنه يوجد حالة وفاة واحدة طبيعية وليس لها علاقة بالحريق.

وأكد صديق أن المستشفى مازالت قائمة بأعمالها واستقبالها للحالات بالمبانى الاخرى، وانه تم إخلاء الأدوار الأخرى بالمبنى مثل المسالك البولية والمخ والأعصاب والصدرية والباطنى تم إخلاء المبنى بالكامل.

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