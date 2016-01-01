الطيران لساعات طويلة.. رحلة واعدة أم خطر فادح

التحليق في السماء على متن رحلة جوية لساعات طويلة، بلا شك متعة لا يضاهيها شئ، ولكن تحت طيات هذه المتعة تتخفى مجازف لا يُستهان بها نظير تلك اللذة.





على مدار أشهر ماضية، بعد تحذيرات صحية واهية من المخاطر التي تحوم حول السفر على متن الرحلات الجوية، سعت شركات الطيران جاهدة إلى تقديم بعض النصائح للمسافرين حيال الفداحة الناجمة عن ذلك السفر الطويل، لتقليل مخاطره، ولكن ماذا إن كنت عاملا في قطاع الطيران، وتجبرك ظروف العمل على المداومة لساعات طويلة، دون أن تأخذ قسطًا من الراحة.





فئة بعينها من العاملين في قطاع الطيران المدني، ساقتها ظروف العمل خلال السنوات الماضية العصيبة اقتصاديًا التي يواجهها القطاع، إلى الانجراف خلف ذلك المنحدر، الذي يشكل خطرًا على صحتهم العامة، بل في بعض الأحيان يودي بحياتهم.





منظمة الصحة العالمية، في بيان سابق لها، أوضحت ضمن مشروع بحثي عن خلف المخاطر الصحية للطيران، أن رحلات الطيران الطويلة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض تجلط الدم في الأوردة العميقة الذي قد يقتل المصاب به إذا ما انتقلت الجلطة من أسفل الأرجل وسكنت في احدى الرئتين أو المخ.





وقالت المنظمة، في تقريرها البحثي، إنه يحدث تجلط الدم في الأوردة العميقة، عند بقاء الجسم دون حراك لفترات طويلة، ويكون ذلك عادة في الساق بسبب عدم تغيير وضعها أثناء رحلات السفر الطويلة، مُضيفة: أن خطر الإصابة بمرض تجلط الدم في الأوردة العميقة يتضاعف عند السفر لأربعة ساعات متواصلة أو أكثر.



