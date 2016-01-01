الإسماعيلية تستعد لانطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..المحافظ: لن أسمح بأى حال من الأحوال بعودتها.. والضرب بيد من حديد على يد أى مخالف

محافظ الإسماعيلية :

لن أسمح بأى حال من الأحوال بعودة ظهور أى شكل من أشكال التعديات

سيتم الضرب بيد من حديد على يد أى مخالف للقانون

نعمل على الحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون

سأظل دائما وأبدا محاربا ومقاتلا بشدة للدفاع عن حق الدولة



عقد اللوء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية ، اجتماعا بالقيادات ضم المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عادل أنور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد عبد اللطيف نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لقطاعات الموارد المائية والرى والإصلاح الزراعى والتخطيط العمرانى وحساب استصلاح الأراضى والآثار والأوقاف والسكك الحديدية وممثلى جميع الجهات المعنية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وذلك لبحث موقف التعديات على املاك الدولة .



واكد المحافظ مجددا على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة، أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة ظهور أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وسيتم الضرب بيد من حديد على يد أى مخالف للقانون والعمل على الحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.



وقال المحافظ إنه سيظل دائما وأبدا محاربا ومقاتلا بشدة للدفاع عن حق الدولة وحق شعب الإسماعيلية ومواطنيها والحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة، وإنه لابد من التزام جميع المسئولين التنفيذيين والقائمين على العمل بمختلف جهات الولاية على الأراضى ببذل أقصى الجهود للحفاظ على حقوق الشعب.



وناقش الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات الحصر الفعلى لجميع ما تبقى من تعديات بمختلف الوحدات المحلية بجميع مستوياتها، ومناقشة الآليات التنفيذية لبدء انطلاق الموجة العاشرة لإزالة ورفع جميع أشكال التعديات وتطبيق وتفعيل القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الخاص باستكمال ملف تقنيين وضع اليد.



يأتى ذلك استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تفعيل آليات خطط وبرامج استرداد أراضى الدولة المغتصبة والمتعدى عليها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وبالتعاون التام مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الأجهزة الرقابية والعمل على فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب والدولة.