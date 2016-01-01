تعرف على أفضل أنواع المراتب للعمود الفقري .. فيديو

قالت الدكتورة هبة عصام، أخصائي علاج طبيعي، أن أفضل أنواع المراتب هي القطن، مشيرا إلى أن أغلب المراتب الطبية المنتشرة في السوق غير مطابقة للمواصفات.



وأوضحت عصام خلال استضافتها ببرنامج « السفيرة عزيزة »، أنه من أفضل أنواع المراتب الطبية، هي التي يدخل في صناعتها القطن وتكون « بسوست» متصلة؛ لافتا إلى أنه مفيدة لسلامة الظهر والعمود الفقري.



وأكدت عصام، أن المراتب السفنج مضرة بالعمود الفقري، لأنها تأخذ شكل معين وتؤثر بالسلب علي صحة مستخدمها.