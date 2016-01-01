عالم أزهري: الفتوى من اختصاص الأزهر.. والمفتي موكل من الله

قال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر، إن الدستور المصري ينص علي أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة والمرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في العالم.





وأضاف «الأزهري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «علي مسئوليتي» أن الفتوى من العلوم الدينية والشئون الإسلامية فنص المادة 7 جاء صريح، موضحا أنه عندما أثيرت قضية الخطبة المكتوبة كان المرجع الأساسي الأزهر الشريف.



