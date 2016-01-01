ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عالم أزهري: الفتوى من اختصاص الأزهر.. والمفتي موكل من الله

السبت 07/يوليه/2018 - 10:33 م
الدكتور علي محمد
الدكتور علي محمد الأزهري
كريـم الخـطيب
قال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر، إن الدستور المصري ينص علي أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة والمرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في العالم.

وأضاف «الأزهري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «علي مسئوليتي» أن الفتوى من العلوم الدينية والشئون الإسلامية فنص المادة 7 جاء صريح، موضحا أنه عندما أثيرت قضية الخطبة المكتوبة كان المرجع الأساسي الأزهر الشريف.

وأشار عضو هيئة تدريس الأزهر، الي أن المفتي موكل من الله عز وجل، مستشهدًا بالحديث الشريف: «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار»، وهناك فتاوى إجابتها صريحة في القرآن الكريم أما الفتاوى المستحدثة لابد أن تكون من المتخصصين من هيئة الإفتاء والأزهر الشريف.

ترشيحاتنا

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

لاعب انجلترا يترك مواجهة السويد بكأس العالم من أجل زوجته

مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

مشروب لتنظيف الأمعاء من الديدان

حريق مستشفى الحسين .. جامعة الأزهر: تحديد السبب بواسطة السلطات

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي

إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان وتحويله للتحقيق بسبب الزمالك.. مستند

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور

بركة غليون:أسعار الأسماك أقل بنسبة 20% من الأسواق الخارجية

أم تجبر رضيعها على تناول طعام الكلاب من وعاء للحيوانات.. فيديو

خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

فيديو

منحوتات فنية لشاب فلسطيني من ذخيرة الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو
أحمد موسى ينهي الحلقة لكثرة مشادات ضيوفه على الهواء..فيديو
مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى
خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو
أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟