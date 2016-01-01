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خيري رمضان: لازم نفضل فخورين بمنسى الأسطورة ورفاقه.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 10:22 م
الإعلامى خيرى رمضان
الإعلامى خيرى رمضان
حمزة شعيب
قال الإعلامى خيرى رمضان، إن المصريين لن ينسوا كل من ضحى بدمه من أجل أنا نحيا فى أمان، لافتا إلى أن الأطفال لازم يعرفوا إنه فيه ناس ضحت بدمائها عشان إحنا نفضل فى خير واستقرار.

وأضاف "خيرى رمضان" خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" لازم نبقى فخورين بشهدائنا ، مضيفا:" لولا منسى الأسطورة وزملائه مكناش هنفضل فى أمان".

وتحل هذه الأيام الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد احمد منسي خلال قيامه بواجبه الوطني بالتصدي للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.

واستشهد العقيد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، في الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقرات أمنية في مدينة رفح بشمال سيناء، وذلك بعد أن أظهر بطولة لافتة خلال مواجهاته لبعض العناصر الإرهابية .

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