شاهد..رئيسة كرواتيا ترقص في المدرجات بعد الهدف الثاني في روسيا

نجح منتخب كرواتيا في اضافة الهدف الثاني في مري نظيره منتخب روسيا خلال المباراة التي تقام في اطار اةدور الـ8 من عمر منافسات كاس العالم.
وسجل الهدف لاعب وسط منتخب كرواتيا دوماجوف فيدا في الدقيقة 99 من كرة رأسية .
وظهرت رئيسة دولة كرواتيا في المدرجات وهي ترقص احتفالًا بالهدف الذي سجله منتخب بلادها والذي من الممكن ان يؤهلهم الي نصف نهائي كأس العالم
وسجل الهدف لاعب وسط منتخب كرواتيا دوماجوف فيدا في الدقيقة 99 من كرة رأسية .
وظهرت رئيسة دولة كرواتيا في المدرجات وهي ترقص احتفالًا بالهدف الذي سجله منتخب بلادها والذي من الممكن ان يؤهلهم الي نصف نهائي كأس العالم
Sahada Vida, tribünde Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç pic.twitter.com/yZg8mSR42K— Yugoslav Futbolu 🇭🇷🇷🇸 (@yugofutbol) July 7, 2018