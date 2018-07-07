شاهد..رئيسة كرواتيا ترقص في المدرجات بعد الهدف الثاني في روسيا

Sahada Vida, tribünde Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç pic.twitter.com/yZg8mSR42K — Yugoslav Futbolu 🇭🇷🇷🇸 (@yugofutbol) July 7, 2018

نجح منتخب كرواتيا في اضافة الهدف الثاني في مري نظيره منتخب روسيا خلال المباراة التي تقام في اطار اةدور الـ8 من عمر منافسات كاس العالم.وسجل الهدف لاعب وسط منتخب كرواتيا دوماجوف فيدا في الدقيقة 99 من كرة رأسية .وظهرت رئيسة دولة كرواتيا في المدرجات وهي ترقص احتفالًا بالهدف الذي سجله منتخب بلادها والذي من الممكن ان يؤهلهم الي نصف نهائي كأس العالم