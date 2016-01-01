حماة الوطن يجتمع بأمناء المحافظات استعدادا لانتخابات المحليات

عقدت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن، اجتماعا بأمناء الشباب بالمحافظات بمقر الأمانة العامة لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، واستعدادها لانتخابات المحليات والاعلان عن تشكيل لجنة الطلائع بامانة الشباب.



وقال محمود فيصل أمين شباب حزب حماة الوطن إن الاجتماع ناقش العديد من محاور عمل أمانات الشباب، وما تم تنفيذه من خطة العمل التى تم وضعها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الموضوعات والبرامج التي ستنفذها أمانات شباب الحزب فى الفترة المقبلة وفى فصل الصيف، وآخر استعدادات الأمانات لانتخابات المجالس المحلية المقبلة ووضع الاليات اللازمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة الاشاعات واظهار الحقائق حيث ستقوم امانة الشباب خلال الفترة القادمة باستخدام اليات وادوات جديدة على جميع وسائل التواصل الاجتماعى لاظهار الحقائق ومواجهة الشائعات التى تواجه الدولة المصرية.



وكشف امين الشباب ان لجنة الطلائع بالحزب ستقوم بمخاطبة طلاب المدارس والجامعات وفتح قنوات حوار واتصال مباشر معهم مشيرا الى ان الحزب يسعى لتأهيل الشباب لممارسة العمل الحزبى والسياسى والدخول بقوة فى انتخابات المحليات القادمة ونعمل في الوقت الحالى في إطار سياسي ممنهج على دراسة وإقرار خطط متكاملة مستقبلية وفى قطاعات مختلفة لتدريب وتثقيف القواعد الشعبية بغرض التواصل الأمثل مع المواطن البسيط باعتبار التواصل مع الشارع أولى مهام العمل الحزبي.



واضاف فيصل انه تم مناقشة تشكيل أمانات الشباب في المحافظات والمراكز والأحياء، ووضع استراتيجية أمانة الشباب فى تنسيق دورات التنمية البشرية والمحليات للشباب على مستوى الجمهورية في الفترة القادمة.

