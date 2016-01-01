تعرف على أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. فيديو

قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاعًا في أسعار العقارات في مصر بسبب زيادة أسعار المواد الخام.





وأضاف "العسال" في حواره في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن مرور مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي غير من قيمة الجنيه في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا المتعلقة ببناء وإنشاء العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر العقارات.



