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تعرف على أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 10:35 م
العقارات في مصر
العقارات في مصر
هاني حسين
قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاعًا في أسعار العقارات في مصر بسبب زيادة أسعار المواد الخام.

وأضاف "العسال" في حواره في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن مرور مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي غير من قيمة الجنيه في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا المتعلقة ببناء وإنشاء العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر العقارات.

وتابع: "عقدنا اجتماعًا مع رئيس الوزراء لحل أزمة الإسكان للطبقة المتوسطة بعرض مقترح بناء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة بقيمة لا تتعدى الـ 700 ألف جنيه للوحدة بالتقسيط على 20 عاماً".

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