برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حرائق مستشفى الحسين

طالب هانى مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على أسباب تكرار حدوث حريق بمستشفى الحسين الجامعى.



وأكد مرجان في تصريحات المحررين البرلمانين، أن حريق ضخم شب اليوم بمستشفى الحسين الجامعي، لافتا إلى أنه توجه للمستشفى فورا ووجه بضرورة توجيه الرعاية الكاملة للمرضى المصابين من جراء الحريق.



كان حريق هائل اندلع فى 4 طوابق بمستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وأصيب العشرات من المرضى بحالات اختناق وسط أنباء عن وقوع حالات وفاة، فيما دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.