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صنايعى تنجيد: الاسعار لم ترتفع والناس تفضل الجاهز.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال سيد دعبس "منجد" أن أسعار التنجيد لم ترتفع كثيرا، لكن المستهلكين يبحثون عن الطرق السهلة ويفضلون شراء المفروشات الجاهزة.

وأضاف سيد دعبسرخلال لقائه مع فضائية "دى إم سى"،أن التنجيد لا يأخذ وقتا كبيرا والاسعار حسب الشغل المطلوب، مشيرا إلى أن القطن المصرى المستخدم فى عمل المراتب وملحقاتها أفضل من القطن المستورد.

وأوضح سيد أن العمل فى التنجيد أصبح يعتمد على الماكينات إلا فى بعض المراحل.

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