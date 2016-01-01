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اقتصاد

البترول: توحيد قواعد العاملين جوهر برنامج الموارد البشرية الثالث

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:54 ص
وزير البترول
وزير البترول
مصطفي خلاف و مايكل عياد
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن توحيد قواعد البيانات للعاملين بالقطاع البترولي و تحديثها، يعد أبرز نتائج الأعمال المحققة بالبرنامج الثالث لعمل الموارد البشرية والذي بدأ في العام الماضي وحتي الآن.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن ذلك البرنامج يساهم في دعم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، ووضع منهجية لتحليل الموارد البشرية بالقطاع للوقوف على نقاط القوة والقصور وتحديد الفرص والمخاطر تمهيدًا لإعداد خطط العمل الفعالة لجميع الشركات التابعة للقطاع البترولي و تحسين أدائها .

وأوضح التقرير أن البرنامج قام بتحديث نماذج بطاقات الوصف الوظيفى لتتضمن مؤشرات قياس الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية والكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف، وانتهاج أسلوب علمى وتنافسى حديث يعتمد على الكفاءة والخبرة للإعداد للمناصب القيادية العليا بجميع أنشطة القطاع، وإعداد خطط التعاقب الوظيفى.

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