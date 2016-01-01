ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

السبت 07/يوليه/2018 - 10:30 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها الدخول فى معسكر مغلق في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

واختار جروس 28 لاعبا للقائمة المسافرة صباح الأحد إلى ألمانيا وهم:

جنش - عماد السيد - عمر صلاح حراسة المرمي

محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز خط الدفاع

عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أحمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت خط الوسط

يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفى محمد - حميد أحداد -سيف جعفر خط الهجوم

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي

بوفون يبدأ في فرض شروطه على سان جيرمان

الحبس 8 سنوات للبنانية منى مذبوح.. و29 يوليو نظر أولى جلسات استئنافها

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

محمد صلاح يطير لأمريكا لقضاء عطلة صيفية

إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان وتحويله للتحقيق بسبب الزمالك.. مستند

شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

يوسف سيف يتصدر تويتر بسبب مواجهة روسيا وكرواتيا

خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

مشروب لتنظيف الأمعاء من الديدان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

فيديو

منحوتات فنية لشاب فلسطيني من ذخيرة الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو
أحمد موسى ينهي الحلقة لكثرة مشادات ضيوفه على الهواء..فيديو
مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى
خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو
أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟