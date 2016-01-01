جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها الدخول فى معسكر مغلق في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.
واختار جروس 28 لاعبا للقائمة المسافرة صباح الأحد إلى ألمانيا وهم:
جنش - عماد السيد - عمر صلاح حراسة المرمي
محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز خط الدفاع
عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أحمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت خط الوسط
يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفى محمد - حميد أحداد -سيف جعفر خط الهجوم
واختار جروس 28 لاعبا للقائمة المسافرة صباح الأحد إلى ألمانيا وهم:
جنش - عماد السيد - عمر صلاح حراسة المرمي
محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز خط الدفاع
عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أحمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت خط الوسط
يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفى محمد - حميد أحداد -سيف جعفر خط الهجوم