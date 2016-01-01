جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا



واختار جروس 28 لاعبا للقائمة المسافرة صباح الأحد إلى ألمانيا وهم:



جنش - عماد السيد - عمر صلاح حراسة المرمي



محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز خط الدفاع



عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أحمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت خط الوسط



يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفى محمد - حميد أحداد -سيف جعفر خط الهجوم

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها الدخول فى معسكر مغلق في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.