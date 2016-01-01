مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى

قال مظهر شاهين ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أشخاصا تم تعيينها في الأوقاف من المفترض أن لا يعينوا، مشيرا إلى أن الإمام يعين من وزير الأوقاف وليس الإمام الأكبر شيخ الأزهر.



وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «علي مسئوليتي» أن الأزهر الشريف مؤسسة شامة مثل القضاء وكل القطاعات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف، متسائلا :لماذا يحرم أئمة الأوقاف الإفتاء.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،أن لديه إعتراضا على مشروع قانون الفتاوى تحدد ضوابط الفتوى والإفتاء، لافتا إلى أنه لابد كل من يحمل المؤهل الازهري يصرح له بالفتوى.