9 أسباب تؤدى إلى سكر الحمل.. أبرزها الاكتئاب وزيادة الوزن

8 أسباب تؤدى إلى سكر الحمل

يحدث سكر الحمل لأغلبية نساء شبة القارة الهندية

العوامل الوراثية تؤثر على الأصابة بسكر الحمل

العمر أكثر من 25:





وزن الجسم الزائد:

ينظر إلى النساء البدينات على أنهن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، وهكذا، فإن إحدى الطرق لتجنب حدوث سكري الحمل (خاصة إذا كنت تعرف أن لديك خطرًا أكبر)، هي التأكد من أن وزنك قيد الفحص قبل أن تصاب طفلًا.







ويشيع انتشار سكري الحمل لدى النساء اللواتي لديهن مؤشر كتلة جسم أكبر من 30.

تاريخ الحمل السابق:

النساء اللواتي يلدن أطفالًا ذوي وزن ثقيل معرضات لخطر الإصابة بسكري الحمل، هذا صحيح إذا كان وزن الطفل الذي وزنته أكثر من 4 كيلوجرامات.







هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله في هذا الصدد وهو حالة الإملاص غير المبررة، إذا كان لديك هذه في الماضي، سيكون من الحكمة من جانبك أن تكوني مستعدة للسكري الحملي واتخاذ الاحتياطات الخاصة في هذا الصدد. أيضا، إذا كنتِ قد عانيتِ من سكري الحمل في حالات الحمل السابقة، فمن المحتمل أنه سيحدث لكِ مرة أخرى، ومن ثم، سيكون من الجيد أن تكوني مستعدة لنفسك.

تاريخ الصحة الشخصية:





العوامل العرقية:

الحمل المستقر:

نظام غذائي غير لائق:

تنظر العديد من النساء إلى الحمل كذريعة لتناول كل ما يرغبن به دائمًا، والرغبة الشديدة في الحمل تزيد الأمور سوءًا وينتهي الأمر بتناول الطعام أكثر مما يفترض به، ونتيجة لذلك، يحصلون في نهاية المطاف على زيادة الوزن أثناء الحمل.





النتيجة المباشرة لمثل هذه الزيادة غير الصحية في الوزن هي سكري الحمل، وبالتالي، من أجل سلامتك وصحة الطفل الذي لم يولد بعد، من الجيد التخطيط لحماية الحمل الخاصة بك (إذا كنتِ تريدين أن تطلبي مساعدة أخصائي التغذية)، بمجرد أن يتم ذلك، بذل جهود واعية لضمان التمسك بنفس الشيء.

الاكتئاب

تاريخ العائلة:

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن الحمل الآن هو فترة تجربة في حياة المرأة، بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالسكري قبل ذلك أم لا، فهذه بالتأكيد ليست الفترة التي تريد فيها محاربة أشياء كهذه. ومع ذلك ، من المحزن أن نرى أن سكري الحمل هو شكل من أشكال مرض السكري الذي يؤثر على المرأة أثناء الحمل. يجب على أي امرأة إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة خلال فترة الحمل. وجود مثل هذه الحالة يزيد من حجم التعديلات على نمط الحياة بسرعة فائقة.وبالتالي، فمن الأفضل دائمًا معرفة هذه الحالة قبل الحمل حتى تتمكن من اتخاذ التدابير الوقائية الكافية من جانبك. لمساعدتك، هذه المقالة تتحدث بالتفصيل عن أسباب سكري الحمل وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي".قد يكون لعمر الأم دور محزن في حملها، وهو أمر محزن كما يبدو، وأظهرت الأبحاث أن النساء اللواتي يحملن لأول مرة بعد سن الخامسة والعشرين أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، وتصبح الحالة أكثر وضوحًا في حالة النساء فوق سن 35 عامًا.هناك عدد من النساء غير المصابات بداء السكري ولكنهن يعانين من مرض السكري، هذا الشرط هو مقدمة لمرض السكري من النوع 2، هناك تذبذب طفيف في مستوى الأنسولين في جسمك، قد لا يكون هذا كافيًا لفئات مثل مرض السكري، ولكن وجود هذه الحالة يزيد من فرصك في حصدوث سكري الحمل بعد الحمل.أكد عدد من الأبحاث التي أجرتها المنظمات الصحية المشهورة أن حدوث سكري الحمل يُلاحظ في الغالب بين نساء من شبه القارة الهندية، كما أن النساء الأفريقيات يقعن فريسة لذلك، وحدوث الشيء نفسه في النساء الغربيات لا يكاد يذكر، وبالتالي، يجب علينا أن نكون واعين بشكل خاص بشأن هذه الحالة، حيث إنه فقط من خلال الوعي والاحتياطات السليمة يمكننا مكافحة سكري الحمل.هناك نساء يصبن بسكري الحمل فقط في المراحل المتأخرة من الحمل، وفي معظم هذه الحالات، قد يكون سبب هذا الشكل من مرض السكري هو نقص حاد في ممارسة الرياضة من جانب المرأة الحامل، ومن خلال اتباع أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة لجزء من اليوم على أساس منتظم، ستتمكن من خفض نسبة الجلوكوز في الدم والحفاظ على نفس الشيء تحت الفحص، كما ندرك جميعًا، فإن إنتاج جلوكوز الدم الزائد هو الذي يمهد الطريق لمرض السكري الحملي.على الرغم من أن هذه الحقيقة لم تثبت علميًا، إلا أن حدوث سكري الحمل هو أعلى بين النساء اللواتي يعانين من الاكتئاب، من المهم أن نفهم هنا أن الرفاه المادي للفرد مرتبط مباشرة بحالته العقلية، من أجل صحة ورفاهية الأم والطفل، ومن المهم للغاية أن تكون الأم في حالة ذهنية سليمة، هذا سوف يهتم بالظروف الفيزيائية مثل سكري الحمل إلى حد كبير.لقد رأينا أن سكري الحمل يمتد في عائلة، وهكذا، إذا كنتِ تعرف أن شقيقاتك أو أمك قد عانين من هذا، تأكدي من إبقاء طبيبك على علم بذلك، حتى إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة المقربين يعاني من مرض السكري من النوع 2 ، تأكدي من إخطار طبيبك، من خلال إدراك المخاطر المحتملة، فإن الطبيب سيرشدك إلى اتخاذ التدابير المناسبة حتى لا تعاني من غضب سكري الحمل.