برلماني: 165 ألف قضية منازعات ضريبية لم يفصل فيها حتى الآن

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ان هناك مشروع قانون كان قد قدم من قبل الحكومة بهدف فض المنازعات الضريبية خلال سنتين، وهو اتجاه محمود وله العوائد الكثيرة التى ستعود على الدولة منه.



وأشار "خليل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن قرار الرئيس الأخير بفض المنازعات الضريبية خلال 45 يوما، يعني الانتهاء من التقدم بالأوراق اللازمة لبدء تسوية المنازعات، أى أنها لن تنتهى في غضون الــ 45 يوما فقط.



وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هناك حوالى 165 ألف قضية قائمة فى المنازعات الضريبية، لم يتم الفصل فيهن إلى الآن، معربا عن أمله في أن يكون قرار الرئيس السيسي خطوة لإنهاء جميع هذه القضايا بشكل ودي بعيدا عن القضاء، وهو أمر تسعى إليه الحكومة عن جهد.



وأضاف النائب بأن حجم الإيرادات التي ستعود على خزينة الدولة حراء فض تلك المنازعات الضريبية كبير للغاية، لافتا إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة حول هذا الأمر لما له من عائد كبير على الدولة.



جدير بالذكر، ان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بفض المنازعات الضريبية فى غصون من 30 إلى 45 يوما.