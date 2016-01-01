التعليم تستعد لتطبيق الثانوية التراكمية مع بدء العام الدراسي الجديد..التقييم على 3 سنوات..الامتحانات على مستوى المدرسة..إلغاء التشعيب لـ علوم ورياضة..وأول سنة "تجريبية"

* يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2018

* يجتاز الطالب عددًا من الامتحانات على مدار الثلاث سنوات ويحتسب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة * الامتحان يوضع ويصحح دون تدخل العنصر البشري









وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل "الثانوية التراكمية " ، الذي يعتمد على نظام التقييم على ثلاث سنوات، والذي يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2018.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الثانوية العامة التراكمية يعتمد على نظام التقييم على ثلاث سنوات، بحيث يجتاز الطالب عددًا من الامتحانات على مدار الثلاث سنوات ويحتسب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة تضمن حضور الطالب ونجاحه في كل الامتحانات، مع احتساب أفضل الدرجات في المجموع التراكمي النهائي للتقدم إلي تنسيق الجامعات، وتكون الامتحانات على مستوى المدرسة، وذلك للتخفيف من حدة ورهبة الامتحانات على أولياء الأمور والطلاب، وأيضًا سوف تكون هناك قواعد صارمة تطبق بالنسبة للغياب والحضور.





وأشار شوقي في تصريحات له على هامش اجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، إلى أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي، فيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم، وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة.





وقال الوزير، أن نظام استخدام التابلت الجديد في المرحلة الثانوية سوف يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية على الطلاب من أي نوع، وأن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصري بشري به، مضيفا:"جارى تصنيع عدد مليون تابلت لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019"، مشيرًا إلى أن عدد 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية ، و سوف يكون بها سيرفر يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا.



