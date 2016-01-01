ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: إيرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد لا تتعدى النصف مليار جنيه

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:36 ص
نواب
نواب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب: "لطالما طالبنا فى البرلمان بضرورة استغلال نقل البضائع عبر النقل النهري والسكة الحديد، مشيرا إلى أن عزوف التجار عن استخدام نقل السكة الحديد خاصة يرجع إلى عدم وصول العربات إلى مركز التحصيل الرئيسي.

وشدد "خليل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أنه يجب تطوير عربات السكة الحديد والعمل على وصول البضائع إلى مراكز التحصيل الرئيسية، الأمر الذي يعزز من تقدم هذا النظام فى النقل، والذي يعانى من ركود ملحوظ من ايراداته، اذ لا تتخطى إيرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد النصف مليار جنية، وهو رقم ضئيل للغاية.

ولفت النائب إلى أن تدهور استخدم النظام النهري والسكة الحديد فى نقل البضائع، يعود إلى مشاكل إدارية وأخري فنية، يلزم على الحكومة سرعة حلها والانتهاء منها.

كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد صرح بأنه يتم الإعداد لخطة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع فى سعر المواد البترولية، فضلا عن تجنب حوادث النقل الثقيل.

ترشيحاتنا

رياضة.. تعليق ناري من شوبير حول أهمية مركز حراسة المرمى في كأس العالم

خريجة إعلام بنى سويف: تم تعيين خريجة آداب بدلا مني في الكلية

تلميذة فتوة تعتدي على زميلتها بالضرب المبرح في مدرسة..فيديو

محمد إبراهيم يرفض الانتقال للإسماعيلي

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

اللى ييجي على المصريين ميكسبش.. رحلة اللبنانية منى المذبوح بدأت بفيديو وانتهت بالحبس 8 سنوات والفتاة تنهار

أول تعليق من بوتين بعد خروج روسيا من كأس العالم

طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو

شاهد .. رد فعل رئيسة كرواتيا بعد تسجيل روسيا هدفا في منتخب بلادها

مايسة فاضل: إلغاء نظامي العلمي والأدبي قرار سليم علميا 100%

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟