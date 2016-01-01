نائب: إيرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد لا تتعدى النصف مليار جنيه

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب: "لطالما طالبنا فى البرلمان بضرورة استغلال نقل البضائع عبر النقل النهري والسكة الحديد، مشيرا إلى أن عزوف التجار عن استخدام نقل السكة الحديد خاصة يرجع إلى عدم وصول العربات إلى مركز التحصيل الرئيسي.



وشدد "خليل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أنه يجب تطوير عربات السكة الحديد والعمل على وصول البضائع إلى مراكز التحصيل الرئيسية، الأمر الذي يعزز من تقدم هذا النظام فى النقل، والذي يعانى من ركود ملحوظ من ايراداته، اذ لا تتخطى إيرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد النصف مليار جنية، وهو رقم ضئيل للغاية.



ولفت النائب إلى أن تدهور استخدم النظام النهري والسكة الحديد فى نقل البضائع، يعود إلى مشاكل إدارية وأخري فنية، يلزم على الحكومة سرعة حلها والانتهاء منها.



كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد صرح بأنه يتم الإعداد لخطة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع فى سعر المواد البترولية، فضلا عن تجنب حوادث النقل الثقيل.