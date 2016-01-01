ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية: غلق كافة المحلات المدارة بدون ترخيص

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:56 ص
محافظ الإسكندرية:غلق
محافظ الإسكندرية:غلق كافة المنشئات المدارة بدون ترخيص
أحمد عبد العزيز
شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق وتشميع كافة المنشئات المدارة بدون ترخيص ، لافتا إلى أن على أصحابها التقدم لإدارة رخص المحلات بالأحياء لاستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص المنشأة لإعادة فتحها مرة أخرى.

وأكد المحافظ في تصريحات له على أنه من سيقوم بفك الغلق والشمع بدون تصريح لذلك ، سيتم تطبيق القانون والعقوبات اللازمة عليه والتي تصل إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف جنيه .

كما شدد سلطان على تكثيف حملات إزالة إشغال الطريق ورفع كافة الاشغالات والتعديات المعيقة لحركة المرور والمارة بشوارع وميادين الثغر ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال والكافيتريات المخالفة لمنع التعدي على الطريق العام، خاصة خلال موسم الصيف وزيادة أعداد زائري المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، ولإعادة الانضباط للشارع السكندري، وفرض سيادة القانون.

ترشيحاتنا

حكم تعمد المصلى دخول المسجد بعد بدء خطبة الجمعة

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول ادعاءات قطر

الكويت تستعد لمواجهة تهديدات إيران في مضيق هرمز

أحمد موسى ينهي الحلقة لكثرة مشادات ضيوفه على الهواء..فيديو

السقا يفاجئ محمد علي رزق في حفل زفافه على سارة فهيم..صور

خريجة إعلام بنى سويف: تم تعيين خريجة آداب بدلا مني في الكلية

خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو

رانيا فريد شوقي تعلن عن موعد اعتزالها الفن على الهواء .. فيديو

أطعمة عالية الحموضة تجنب الإفراط في تناولها.. أعراض خطيرة تصيبك.. أبرزها حصوات الكلى وامراض القلب

إحالة الممرضة المتسببة فى بتر ذراع الطفلة للنيابة الإدارية..فيديو

عبدالمحسن سلامة: من حق وسائل الإعلام النشر في قضية مستشفى 57357

زمكان .. رحلة شروق في توثيق أفلام زمان.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟