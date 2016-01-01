محافظ الإسكندرية: غلق كافة المحلات المدارة بدون ترخيص

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق وتشميع كافة المنشئات المدارة بدون ترخيص ، لافتا إلى أن على أصحابها التقدم لإدارة رخص المحلات بالأحياء لاستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص المنشأة لإعادة فتحها مرة أخرى.



وأكد المحافظ في تصريحات له على أنه من سيقوم بفك الغلق والشمع بدون تصريح لذلك ، سيتم تطبيق القانون والعقوبات اللازمة عليه والتي تصل إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف جنيه .



كما شدد سلطان على تكثيف حملات إزالة إشغال الطريق ورفع كافة الاشغالات والتعديات المعيقة لحركة المرور والمارة بشوارع وميادين الثغر ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال والكافيتريات المخالفة لمنع التعدي على الطريق العام، خاصة خلال موسم الصيف وزيادة أعداد زائري المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، ولإعادة الانضباط للشارع السكندري، وفرض سيادة القانون.