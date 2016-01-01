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10 يوليو..اختبارات المرحلة الثانية لرعاية الموهوبين رياضيا بالشرقية

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:39 ص
بدء اختبارات المرحلة
بدء اختبارات المرحلة الثانية من المشروع القومي
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه في إطار استكمال المشروع القومي لرعاية الموهوبين رياضيا فقد تقرر بدء المرحلة الثانية من الاختبارات في الفترة من ١٠ إلى ٣٠ يوليو 2018 م باستاد الزقازيق الرياضي.

وأوضح الدكتور "محمد صلاح" موجه عام التربية الرياضية أن اختبارات لعبة :

• تنس الطاولة سوف تبدأ يوم 10 ، 11 يوليو 2018 في تمام الساعة التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي
• العاب القوي سوف تبدأ يوم 11 يوليو 2018 م في تمام التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي
• لعبة المصارعة ،ولعبة الجودو ، ولعبة كرة اليد سوف تبدأ يوم 14 يوليو 2018 في تمام التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي
• لعبة التايكوندو سوف تبدأ يوم 20 يوليو 2018 في تمام التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي
• لعبة الملاكمة سوف تبدأ يوم 21 يوليو 2018 في تمام التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي
• لعبة كرة السلة ، ولعبة رفع الاثقال يوم 24 يوليو في تمام التاسعة صباحا باستاد الزقازيق الرياضي

وعلي جميع الطلاب المشتركين في المسابقات إحضار صورة معتمدة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

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