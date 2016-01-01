أشرف صبحي يلتقي رؤساء وفود مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عقب حفل افتتاح مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي ، برؤساء الوفود العربية المشاركة في المهرجان ، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتنفيذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار " حلم واحد . هدف واحد "



رحب وزير الشباب والرياضة برؤساء الوفود العربية ، متمنيًا لهم نجاح فعاليات المهرجان وإقامة طيبة بالقاهرة خلال فترة تواجدهم بمصر في الفترة من 5 - 12 يوليو.



يذكر ان الوفود المشاركة في المهرجان من المملكة الاْردنية الهاشمية ، مملكة البحرين، الجزائر، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق ، علاوة على الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية.