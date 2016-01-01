شاهد..لقطات جديدة لمحاولة إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

توضح لقطات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" عمال الإنقاذ الذين يحاولون إنقاذ 12 من تلاميذ المدارس الذين ظلوا عالقين داخل الكهف التايلاندي لمدة 13 يوما وهم يرفعون رقابهم في المياه سريعة التدفق.



يظهر الفيديو لرجال الانقاذ وهم يشقون طريقهم من خلال متاهة كهوف الغرف المغلقة بينما يتشبثون بشدة بحبل.



وقال الغواص الدنماركي إيفان كارادزيك، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن لاعبي كرة القدم الصبية الـ12 ومدربهم العالقين داخل الكهف منذ قرابة أسبوعين، سوف يتمكنون من الخروج من الكهف بالسباحة.



وقال ميكو باسي، وهو غواص فنلندي في فريق المنقذين التايلانديين والدوليين، إن الأوضاع داخل الكهف "في أفضل حالاتها".



وفي وقت سابق توفى سامان كونان «37 عاما» يضع أنابيب الأكسجين في الكهف استعدادا لمحاولة الإنقاذ، لكنه فقد وعيه أثناء محاولته العودة، وفقا لما قاله باساكورن بونيالاك، نائب حاكم مقاطعة شيانج راي، التي يقع فيها الكهف.

