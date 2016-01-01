أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

طالب الإعلامي أحمد موسى ضيفيه مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة تدريس الأزهر، بالاعتذار لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب.



وقال مظهر شاهين، إن الجميع يقدر ويحترم فضيلة الإمام الأكبر وهو استاذي ورمزي وأنا أعتذر له، موضحا أنه لم يقصد ما بدر منه لشيخ الأزهر والدكتور علي الأزهري زميل وصديق وأنا أعتذر له.



من جانبه قال الدكتور علي محمد الأزهري، أنا لم أخطئ في زميلي مظهر شاهين ولكنه هو الذي أخطأ في، وتركت الأمر لله، وانا لم أخطئ في حق مظهر شاهين، وإذا أخطأت فأنا آسف.

