ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قوافل توعوية لأصحاب الماشية للوقاية من الجلد العقدى بالبحيرة

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:58 ص
قوافل توعوية لأصحاب
قوافل توعوية لأصحاب الماشية للوقاية من الجلد العقدى بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلن الدكتور حسنى عباسى مدير عام الطب البيطرى بالبحيرة عن تنظيم قوافل توعوية للفلاحين وأصحاب مزارع الماشية لتوعيتهم عن  كيفية اكتشاف إصابة الماشية بمرض "فيروس الجلد العقدى" وكيفية الوقاية منه .

وأكد "عباسى" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " على قيام لجان بجميع الإدارات البيطرية لمتابعة الكشف عن أى بؤر أخرى لإصابة الماشية " بفيروس الجلد العقدى "بدائرة المحافظة ولاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع مزارع وحظائر الماشية على بعد 10 كيلو بمحيط البؤرة.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة قد أعلنت عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بعد ظهور بؤرة لاصابة الماشية "بفيروس الجلد العقدى" بقرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون.

ترشيحاتنا

شاهد..روبوت مصري يرسم صورة محمد صلاح

الولايات المتحدة تستفز الصين وتحرك سفينتين حربيتين بمضيق تايوان

إحالة الممرضة المتسببة فى بتر ذراع الطفلة للنيابة الإدارية..فيديو

مصرع شخصين فى انفجار غامض داخل منزل بولاية نيوجيرسى الأمريكية

شاهد..لقطات جديدة لمحاولة إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

خريجة إعلام بنى سويف: تم تعيين خريجة آداب بدلا مني في الكلية

نقيب الصحفيين: سأحضر بنفسي للتحقيق مع مكرم محمد أحمد

رياضة .. تعليق شوبير على مباريات كأس العالم بعد خروج الكبار

مايسة فاضل: إلغاء نظامي العلمي والأدبي قرار سليم علميا 100%

لمرضى القولون وهشاشة العظام.. علاج فعال وقوى فى ثوان

مودريتش أفضل لاعب في مباراة روسيا بربع نهائي كأس العالم

ساوثجيت ينال مكافأة الرهان على بيكفورد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟