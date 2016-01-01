قوافل توعوية لأصحاب الماشية للوقاية من الجلد العقدى بالبحيرة

أعلن الدكتور حسنى عباسى مدير عام الطب البيطرى بالبحيرة عن تنظيم قوافل توعوية للفلاحين وأصحاب مزارع الماشية لتوعيتهم عن كيفية اكتشاف إصابة الماشية بمرض "فيروس الجلد العقدى" وكيفية الوقاية منه .



وأكد "عباسى" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " على قيام لجان بجميع الإدارات البيطرية لمتابعة الكشف عن أى بؤر أخرى لإصابة الماشية " بفيروس الجلد العقدى "بدائرة المحافظة ولاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع مزارع وحظائر الماشية على بعد 10 كيلو بمحيط البؤرة.



وكانت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة قد أعلنت عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بعد ظهور بؤرة لاصابة الماشية "بفيروس الجلد العقدى" بقرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون.

