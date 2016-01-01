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لمرضى القولون وهشاشة العظام.. علاج فعال وقوى فى ثوان

السبت 07/يوليه/2018 - 11:05 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر تناول كوب واحد من البقدونس من أكثر الأمور الغذائية التي تساعد في التصدى للكثير من المشكلات الصحية، فكما جاء فى موقع "برايد سايد" المهتم بأخبار الصحة فأن تناول كوب من البقدونس يساعد في منح الجسم العديد من العناصر الغذائية والتي يأتي على رأسها الآتي:

ويساعد تناول كوب من عصير البقدونس فى القضاء على رائحة الفم الكريهة، فهو سيساعدك على تطهير وتنعيم أنفاسك في نهاية وجبتك، ويحتوي على مستويات عالية من فيتامين ك ، وهو عنصر غذائي ضروري لمكافحة كسور العظام ، والحفاظ على كثافة العظام.

كما يساهم تناول البقدونس فى تحسين الهضم، حيث يستخدم زيت البقدونس العطري والبقدونس لمعالجة مختلف أمراض الجهاز الهضمي والأعراض ، بما في ذلك الإمساك والغاز وعسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

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