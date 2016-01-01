الأهلي يحصد 58 ميدالية في منافسات بطولة القاهرة للسباحة

حققت فرق النادي الأهلي للسباحة مواليد 13 و14 سنة، نتائج قوية للغاية في منافسات بطولة منطقة القاهرة التي اقيمت مساء اليوم، السبت، في مجمع حمامات السباحة بفرع النادي بمدينة نصر ، وتستمر فعالياتها حتى 15 يوليو الجاري.



وشهد ختام منافسات 13 و14 سنة نجاح الأهلي في تحقيق 58 ميدالية متنوعة على مدار الأيام الماضية.



وتوج لاعبو الأهلي بـ16 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية.