ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الأهلي يحصد 58 ميدالية في منافسات بطولة القاهرة للسباحة

السبت 07/يوليه/2018 - 10:51 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حققت فرق النادي الأهلي للسباحة مواليد 13 و14 سنة، نتائج قوية للغاية في منافسات بطولة منطقة القاهرة التي اقيمت مساء اليوم، السبت، في مجمع حمامات السباحة بفرع النادي بمدينة نصر ، وتستمر فعالياتها حتى 15 يوليو الجاري.

وشهد ختام منافسات 13 و14 سنة نجاح الأهلي في تحقيق 58 ميدالية متنوعة على مدار الأيام الماضية.

وتوج لاعبو الأهلي بـ16 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية.

ترشيحاتنا

شاهد..رئيسة كرواتيا ترقص في المدرجات بعد الهدف الثاني في روسيا

محمد إبراهيم يرفض الانتقال للإسماعيلي

خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو

حريق مستشفى الحسين .. وكيل الأزهر: مسجد أثري صعّب الوصول لموقع الحادث

مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

أول تعليق من نيمار بعد خروج البرازيل من كأس العالم

أم تجبر رضيعها على تناول طعام الكلاب من وعاء للحيوانات.. فيديو

مشروب لتنظيف الأمعاء من الديدان

إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان وتحويله للتحقيق بسبب الزمالك.. مستند

تلميذة فتوة تعتدي على زميلتها بالضرب المبرح في مدرسة..فيديو

انجلترا تقصي السويد وتصعد للمربع الذهبي للمونديال بعد 28 عاما

رد فعل مكرم محمد بشأن قرار النائب العام بإحالته لنيابة أمن الدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

فيديو

منحوتات فنية لشاب فلسطيني من ذخيرة الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو
أحمد موسى ينهي الحلقة لكثرة مشادات ضيوفه على الهواء..فيديو
مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى
خيري رمضان: الظهور عندى ببلاش واللى مش عاوز ميجيش..فيديو
أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟