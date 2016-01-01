أحمد سامح أفضل سباح في بطولة القاهرة

توج أحمد سامح، لاعب فريق السباحة بالنادي الأهلي "14 سنة"، بكأس أحسن سباح في ختام منافسات المرحلة العمرية 14 سنة ببطولة منطقة القاهرة للسباحة التي أقيمت مساء اليوم، السبت.



وحصل اللاعب على كأس أحسن رقم في منافسات 400 متر حرة، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 4 دقائق و19 ثانية.



وتقام منافسات بطولة منطقة القاهرة للسباحة في مجمع حمامات السباحة بفرع النادي بمدينة نصر وتستمر فعالياتها حتى 15 يوليو الجاري.